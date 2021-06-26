Мурашко объявил о запуске программы диспансеризации в России

Программа диспансеризации начнется в России с 1 июля, однако в разных регионах страны она будет проводиться в зависимости от эпидемической ситуации. Такое заявление объявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Он отметил, что сейчас в России есть регионы, где наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, а медики испытывают повышенную нагрузку, поэтому в части субъектов программу дополнительной диспансеризации придется отложить.

Ранее в субботу, 26 июня, Мурашко объявил, что в гражданский оборот поступили первые дозы вакцины против коронавируса «Спутник Лайт». По его словам, до конца июня в обороте будет около 2,5 миллиона доз вакцины.