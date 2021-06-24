В Минздраве назвали долю имеющих проблемы со здоровьем россиян

Доля совершенно здоровых россиян составляет 35 процентов — у остальных есть проблемы со здоровьем. Об этом заявила заместитель директора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова Минздрава России Лейла Адамян, передает РИА Новости.

«Обидно, что всего — около 35 процентов совершенно здоровых. У очень многих имеются различные проблемы со здоровьем», — сказала она.

Адамян добавила, что нужно выявлять не столько заболевания, сколько факторы риска, и обращать особое внимание на детей.

18 июня премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о проведении углубленной диспансеризации для россиян, которые переболели коронавирусом. Он выразил уверенность, что диспансеризация поможет в первую очередь тем, у кого есть хронические заболевания.