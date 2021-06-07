Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал способ дожить до 100 лет. По его словам, для этого нужно отказаться от алкоголя и табака, придерживаться режима питания и быть активным, как десятилетний ребенок. Его слова приводит РИА Новости.

«Попробуйте пожить по графику, распорядку и типу питания, как живет десятилетний ребенок. Та же активность, те же нагрузки, тот же сбалансированный режим питания, продуктовый состав», — сказал Мурашко, добавив, что это гарантированно продлит молодость.

Чтобы придерживаться принципа поведения, позволяющего максимально сохранить здоровье, нужно быть сдержанным и мудрым, отметил министр. Ссылаясь на статистику, он подчеркнул, что по достижении 18-летнего возраста люди начинают считать, что им «все позволено».

Ранее глава дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный рассказал, что продлить молодость организма можно с помощью физической активности, питания, воды, полноценного сна и труда.