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Мурашко назвал способ дожить до 100 лет

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Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал способ дожить до 100 лет. По его словам, для этого нужно отказаться от алкоголя и табака, придерживаться режима питания и быть активным, как десятилетний ребенок. Его слова приводит РИА Новости.

«Попробуйте пожить по графику, распорядку и типу питания, как живет десятилетний ребенок. Та же активность, те же нагрузки, тот же сбалансированный режим питания, продуктовый состав», — сказал Мурашко, добавив, что это гарантированно продлит молодость.

Чтобы придерживаться принципа поведения, позволяющего максимально сохранить здоровье, нужно быть сдержанным и мудрым, отметил министр. Ссылаясь на статистику, он подчеркнул, что по достижении 18-летнего возраста люди начинают считать, что им «все позволено».

Ранее глава дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный рассказал, что продлить молодость организма можно с помощью физической активности, питания, воды, полноценного сна и труда.

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