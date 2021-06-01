Мурашко заявил о выполнении задач по снижению младенческой смертности в России

В России выполнены все крупные организационные задачи по снижению младенческой смертности. Об этом заявил глава Минздрава страны Михаил Мурашко на совещании по совершенствованию медпомощи детям, передает ТАСС.

«Сегодня (...) мы работаем на показателях уже одних из самых низких в мире, (...) это 4,5 промилле», — сказал он.

По словам министра, для улучшения ситуации надо снижать младенческую заболеваемость и инвалидность, в том числе при помощи технологии неонатального скрининга.

Ранее в Минздраве сообщили, что общая смертность в России с января по декабрь 2020 года выросла на 17,9 процента по сравнению с прошлым годом. Ожидаемая продолжительность жизни при этом сократилась с 73,34 лет до 71,5 года. К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни должна вырасти до 78 лет.