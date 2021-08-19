Оценено влияние «Спутника V» на репродуктивное здоровье

Исследователи из НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова Минздрава России не нашли негативного эффекта для репродуктивного здоровья от прививки вакциной «Спутник V» ни для мужчин, ни для женщин. Две статьи исследователей опубликованы в журнале «Акушерство и гинекология».

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«Вакцинация не оказывает негативного и повреждающего влияния на репродуктивную систему», — цитирует «Интерфакс» пресс-релиз центра. Обследование проводили непосредственно перед и через 90 дней после введения первого компонента вакцины.

В первом исследовании приняли участие 45 мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. У них оценили показатели спермограммы, уровни гормонов, в том числе тестостерона, а также уровень антител. Изменений в показателях ученые не нашли. В другом исследовании приняла участие 51 женщина в возрасте от 18 до 45 лет. Оценивались количество фолликулов, уровни гормонов и антител.

«Не отмечено негативного влияния вакцины на функцию яичников у женщин, в том числе у женщин позднего репродуктивного возраста (старше 37 лет), и на сперматогенез у мужчин», — подчеркивают в центре.