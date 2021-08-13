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Российские ученые оценили влияние «Спутника V» на репродуктивную функцию мужчин

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Российские ученые заявили, что «Спутник V» не влияет на репродуктивную функцию мужчин

Вакцина от COVID-19 «Спутник V» не влияет на репродуктивное здоровье мужчин, в то время как качество спермы у россиян, которые переболели коронавирусом, значительно ухудшается. Так оценила влияние российского препарата группа исследователей под руководством академика РАН, главного внештатного специалиста по гинекологии Минздрава Лейлы Адамян, главного врача ГКБ №15 Валерия Вечорко и профессора МФТИ Антона Буздина, передает РИА Новости.

В исследовании приняли участие 50 мужчин в возрасте от 22 до 50 лет. Россияне сдали анализы показателей спермограммы и крови. Кроме того, обследование мужчин включало в себя оценку параметров гормонального профиля и осмотр урологом-андрологом. Биологи и биоинформатики провели углубленный генетический анализ этих данных.

Ученые выяснили, что российский препарат центра имени Гамалеи не влияет на уровень гормонов и показатели спермограммы. Генетический анализ не выявил аномалий, которые были обнаружены у переболевших COVID-19 россиян.

Ранее директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник V» не может влиять на ДНК человека. Он отметил, что можно исключить эту вероятность, опираясь на конструкцию самого препарата, — он не является живой вакциной.

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