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Гинцбург прокомментировал влияние «Спутника V» на человеческую ДНК

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Александр Гинцбург
Александр Гинцбург
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург прокомментировал влияние вакцины от коронавируса «Спутник V» на человеческую ДНК. По его мнению, какое-либо влияние на нее со стороны препарата исключено, передает РИА Новости.

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Директор центра отметил, что можно исключить эту вероятность, опираясь на конструкцию самого препарата. «"Спутник V" не является живой вакциной. Даже теоретически исключены возможные влияния данной вакцины на наследственность человека», — заявил специалист.

Ранее Гинцбург рассказал об эффективности «Спутника V» против всех известных штаммов COVID-19. Кроме того, он выразил надежду, что в будущем вакцина будет также эффективна против тех штаммов, которые могут появиться в мире в результате постоянных мутаций коронавируса.

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