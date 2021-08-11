Гинцбург прокомментировал влияние «Спутника V» на человеческую ДНК

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург прокомментировал влияние вакцины от коронавируса «Спутник V» на человеческую ДНК. По его мнению, какое-либо влияние на нее со стороны препарата исключено, передает РИА Новости.

Директор центра отметил, что можно исключить эту вероятность, опираясь на конструкцию самого препарата. «"Спутник V" не является живой вакциной. Даже теоретически исключены возможные влияния данной вакцины на наследственность человека», — заявил специалист.

Ранее Гинцбург рассказал об эффективности «Спутника V» против всех известных штаммов COVID-19. Кроме того, он выразил надежду, что в будущем вакцина будет также эффективна против тех штаммов, которые могут появиться в мире в результате постоянных мутаций коронавируса.