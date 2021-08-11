Раскрыто состояние привитого назальной вакциной от COVID-19

Один из привившихся вакциной от COVID-19 в виде капель для носа, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, раскрыл свое состояние. Его слова приводит РИА Новости.

«Вакцину капают в нос, при этом нужно глубоко вдохнуть. Вся процедура занимает меньше минуты. Препарат практически не имеет вкуса и запаха, совсем чуть-чуть сладковатый привкус, совершенно не противно», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что назальная вакцина прозрачная, в нос ее капают из ампулы, набирая в шприц. Побочных эффектов после вакцинации пациент не отметил: температура была в норме, головной и мышечной боли, кашля и насморка не отмечалось.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что доклинические испытания назальной формы «Спутника V» уже завершены. В настоящее время решается вопрос с финансированием клинических испытаний. Гинцбург подчеркнул, назальная вакцина является вторым компонентом препарата «Спутник V», который распыляется с помощью шприца со специальной насадкой в носовую полость.