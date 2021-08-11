Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от COVID-19

Доклинические испытания назальной формы «Спутника V» уже завершены, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с «Известиями».

Он рассказал, что в настоящее время решается вопрос с финансированием клинических испытаний. «Надо начинать клинику. Но мы хотели провести это как один из этапов уже существующей вакцины, пропустив ряд стадий, но это не было одобрено», — отметил он.

По словам Гинцбурга, все испытания должны пройти по полной программе, и это будет стоить порядка 400 миллионов рублей.

Гинцбург подчеркнул, назальная вакцина является вторым компонентом препарата «Спутник V», который распыляется с помощью шприца со специальной насадкой в носовую полость.

Ранее врач-инфекционист Светлана Ищенко назвала главное отличие назальных и инъекционных вакцин от COVID-19. По ее словам, препараты в виде капель в нос могут дольше формировать иммунный ответ организма. Она отметила, что вакцина, вводимая в виде инъекции, сразу попадает в кровь, а потому быстрее всасывается. «При других формах тоже будет реакция, но чуть позже, в зависимости от того, как усвоится», — сообщила она.

