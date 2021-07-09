Ингаляционная вакцина против коронавируса доказала свою эффективность

Ученые Университета Айовы и Университета Джорджии в США доказали, что интраназальная вакцина эффективно защищает мышей с человеческим рецептором ACE2 (линия K18-hACE2) от летальной формы инфекции COVID-19. Препарат также блокирует передачу вируса между животными. Об этом сообщается в статье. опубликованной в журнале Science Advances.

В отличие от традиционных вакцин, требующих инъекции, ингаляционная вакцина вводится в организм в виде назального спрея, подобного тем, что обычно используются для иммунизации против гриппа. При этом требуется всего одна доза препарата, а вакцину можно хранить в обычном холодильнике не менее трех месяцев.

В экспериментальной вакцине использован безвредный вирус парагриппа 5 (PIV5) для доставки шипового белка SARS-CoV-2 в клетки, где он вызывает иммунный ответ, защищающий от инфекции COVID-19. PIV5 относится к вирусам простуды и легко заражает различных млекопитающих, включая человека, не вызывая серьезных заболеваний. Эта платформа разрабатывалась более 20 лет, и доказано, что она также способна полностью защитить мышей от другого опасного коронавирусного заболевания, называемого ближневосточным респираторным синдромом (MERS).

Интраназальная вакцина PIV5, разработанная командой, нацелена на клетки слизистой оболочки, выстилающие верхние дыхательные пути. Эти клетки являются основной точкой входа для SARS-CoV-2 и местом ранней репликации вируса. Благодаря инфицированным клеткам коронавирус может глубже проникать в легкие и другие органы тела, вызывая более тяжелое заболевание.