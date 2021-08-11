Россия
 
Последние новости
Министр обороны России назвал страшнейшую угрозу для страны
В США запретят производство токсичной косметики
Гинцбург назвал срок регистрации в России вакцины от COVID-19 для детей
Признавшийся в убийстве депутат-миллиардер получил два месяца домашнего ареста
Россиян предупредили о новом способе мошенничества под видом вакцинации на дому
Долги россиян перед банками превысили 23 триллиона рублей
Загитова поддержала российских гимнасток после скандала на Олимпиаде
Врач расшифровала результаты анализов МакSим после выхода из комы
Власти Крыма потребуют от Киева репарации за разорение полуострова
Новости партнеров
Прослушать новость

Гинцбург рассказал об эффективности «Спутника V» в годовщину регистрации

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Dado Ruvic / Reuters

«Спутник V» за год использования подтвердил свою эффективность и качество. Об этом в интервью газете Известия сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.

«Вакцинация двумя векторными компонентами себя оправдала. Но здесь речь не о каком-то особом предвидении, а просто уже есть опыт, полученный на предыдущей вакцине против Эболы и вакцины против MERS (Middle East respiratory syndrome-related coronavirus — ближневосточный синдром, вызвавший пандемию в 2012-2013 годах), который был у нашей команды. За год "Спутник V" полностью оправдал себя», — заявил Гинцбург.

Причем, как отметил глава «Вектора», российский препарат доказал свою эффективность не только в нашей стране, но и за рубежом. А также он напомнил, что «Спутник V» в отличие от других векторных вакцин от коронавируса не нуждается в применении «бустерных доз». Он предположил, что такого эффекта удалось достичь благодаря более высокой степени очистки компонентов.

Кроме того, Гинцбург сообщил, что в стране завершились доклинические испытания прививки от COVID-19 в форме назального спрея, а в настоящее время идет подготовка к клиническим испытаниям. Он также проанонсировал препарат от коронавируса для детей. По его словам, зарегистрировать его рассчитывают уже в сентябре 2021 года.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Глава «Вектора» оценил необходимость массовых прививок от COVID-19 детям
В России одобрили совместные испытания вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca
Гинцбург объяснил эффективность «Спутника V» против новых штаммов