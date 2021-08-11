Гинцбург рассказал об эффективности «Спутника V» в годовщину регистрации

«Спутник V» за год использования подтвердил свою эффективность и качество. Об этом в интервью газете Известия сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.

«Вакцинация двумя векторными компонентами себя оправдала. Но здесь речь не о каком-то особом предвидении, а просто уже есть опыт, полученный на предыдущей вакцине против Эболы и вакцины против MERS (Middle East respiratory syndrome-related coronavirus — ближневосточный синдром, вызвавший пандемию в 2012-2013 годах), который был у нашей команды. За год "Спутник V" полностью оправдал себя», — заявил Гинцбург.

Причем, как отметил глава «Вектора», российский препарат доказал свою эффективность не только в нашей стране, но и за рубежом. А также он напомнил, что «Спутник V» в отличие от других векторных вакцин от коронавируса не нуждается в применении «бустерных доз». Он предположил, что такого эффекта удалось достичь благодаря более высокой степени очистки компонентов.

Кроме того, Гинцбург сообщил, что в стране завершились доклинические испытания прививки от COVID-19 в форме назального спрея, а в настоящее время идет подготовка к клиническим испытаниям. Он также проанонсировал препарат от коронавируса для детей. По его словам, зарегистрировать его рассчитывают уже в сентябре 2021 года.