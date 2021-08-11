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Гинцбург рассказал о вакцинации беременных «Спутником V»

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Вакцинация «Спутником V» беременных проходит нормально, а препарат не оказывает никакого влияния на новорожденных. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург, его слова приводят «Известия».

«Вакцинация у беременных проходит совершенно нормально. Никаким образом вакцинация беременных не сказывается на потомстве, за исключением того, что антитела матери, которые образуются в результате вакцинации, передаются новорожденному ребенку», — рассказал Гинцбург.

По его словам, полученные от матери антитела могут защищать младенца до шести-семи месяцев.

Ранее Гинцбург заявил, что перенесенная коронавирусная инфекция в 70 процентах случаев не проходит бесследно. После перенесенной болезни у многих пациентов возникают длительные осложнения, которые могут привести к инвалидности. В некоторых случаях нужно проходить длительный период восстановления.

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