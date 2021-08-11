Россия
 
Последние новости
В США допустили войну с Китаем за Луну
Конфеты оказались слишком дороги для россиян
Россиянам рассказали об опасностях на детских площадках
Брэд Питт раскрыл подробности сексуальной жизни с Анджелиной Джоли
Лесной пожар подобрался к Якутску
Белорусские военные отправились в Россию
Раскрыты результаты третьей фазы испытаний китайской вакцины в России
Мужчина придумал необычный способ заработать с помощью кепки
В московской квартире убили женщину и вырезали ей сердце 
Заскучавший мужчина повторил трюк из интернета и оказался в больнице
Новости партнеров
Прослушать новость

В Центре Гамалеи рассказали о рисках госпитализации после «Спутника V»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Вакцинация российским препаратом от COVID-19 «Спутник V» снижает риск госпитализации в 20 раз. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов, передает «Интерфакс».

Он пояснил, что «Спутник V» эффективен против новых штаммов коронавируса. Специалисты фиксируют «незначительное снижение» эффективности препарата, однако прививка по-прежнему защищает от тяжелых случаев и госпитализаций.

В Минздраве оценили эффективность вакцины центра имени Гамалеи против «дельта»-штамма коронавируса. По словам главы министерства Михаила Мурашко, она составляет около 83 процентов. Он отметил, что препарат более чем на 95 процентов защищает от тяжелых случаев COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла число привитых «Спутником V» россиян по сравнению с другими вакцинами. По ее словам, полный цикл вакцинации «Спутником V» прошли около 20 миллионов россиян, «ЭпиВакКороной» — около одного миллиона человек, и «КовиВаком» — около 300 тысяч россиян.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Гинцбург рассказал об эффективности «Спутника V» в годовщину регистрации
Мурашко оценил эффективность «Спутника V» против «дельта»-штамма коронавируса
Вирусолог раскрыл количество россиян с постковидным синдромом
Попова раскрыла число привитых «Спутником V» по сравнению с другими вакцинами