В Центре Гамалеи рассказали о рисках госпитализации после «Спутника V»

Вакцинация российским препаратом от COVID-19 «Спутник V» снижает риск госпитализации в 20 раз. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов, передает «Интерфакс».

Он пояснил, что «Спутник V» эффективен против новых штаммов коронавируса. Специалисты фиксируют «незначительное снижение» эффективности препарата, однако прививка по-прежнему защищает от тяжелых случаев и госпитализаций.

В Минздраве оценили эффективность вакцины центра имени Гамалеи против «дельта»-штамма коронавируса. По словам главы министерства Михаила Мурашко, она составляет около 83 процентов. Он отметил, что препарат более чем на 95 процентов защищает от тяжелых случаев COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла число привитых «Спутником V» россиян по сравнению с другими вакцинами. По ее словам, полный цикл вакцинации «Спутником V» прошли около 20 миллионов россиян, «ЭпиВакКороной» — около одного миллиона человек, и «КовиВаком» — около 300 тысяч россиян.