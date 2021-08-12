Российская ученая привилась «Спутником V» и вакциной Pfizer и назвала причину

Профессор Российской экономической школы антрополог Александра Архипова вакцинировалась двумя прививками от коронавируса: отечественным «Спутником V» и зарубежным препаратом Pfizer. О причинах такого поступка она рассказала в своем Telegram-канале «(Не)занимательная антропология».

По словам антрополога, прививка Pfizer имеет скорее социальное значение, нежели защитное.

«Я привита «Спутником V», и давно. Но в Европе и Северной Америке все время просят паспорт вакцинации, и конца этому не видно. Сдавать все время ПЦР-тест очень дорого и сложно», — написала ученая, добавив, что прививка зарубежным препаратом значительно облегчила ей перемещение по Европе.

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) препарат «Спутник V» на данный момент показывает хорошие результаты в восьми странах при массовой вакцинации. Фонд отмечает, что эффективность вакцины в Бахрейне, России, Аргентине, Венгрии, Мексике, Сербии, Филиппинах и ОАЭ составила от 94,3 процента до 97,8 процента. Кроме того, у препарата не были замечены серьезные нежелательные реакции, которые выявлялись у других вакцин.

11 августа генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао заявила, что процесс одобрения «Спутника V» на данный момент не завершен, и точную дату окончания проверки назвать трудно.

На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 миллиарда человек, что составляет около половины населения Земли, отметили в РФПИ. Вакцина производится более чем 20 компаниями в 14 странах.