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ВОЗ не смогла раскрыть сроки признания «Спутника V»

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Фото: Mahmoud Issa / Keystone Press Agency / Globallookpress.com
В ВОЗ заявили, что процесс признания российской вакцины «Спутник V» не завершен

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не смогла раскрыть сроки признания российской вакцины «Спутник V». Это сложный процесс, который требует много времени, заявила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао на брифинге.

Ранее ТАСС распространил информацию о том, что организация пообещала завершить процесс одобрения «Спутника V» к середине сентября. В действительности речь идет о вакцине индийской компании Bharat Biotech.

Относительно российского препарата Симао заявила, что процесс регистрации еще не завершен. «Проверка еще идет, сейчас мы не можем назвать точную дату ее завершения», — пояснила помощник гендиректора.

В середине июля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ уже осенью. По его словам, это может произойти в сентябре или октябре, но точные сроки зависят от самой организации.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител.

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