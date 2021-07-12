В ВОЗ усомнились в необходимости повторной вакцинации от COVID-19

Эксперт ВОЗ усомнилась в необходимости бустерных доз для привитых от COVID-19

Эксперт по иммунизации ВОЗ Анн Линдстранд (Ann Lindstrand) заявила, что на данный момент нет достаточного количества данных о необходимости полностью привитым от COVID-19 пациентам вакцинироваться повторно. Гораздо важнее обеспечить вакцинацию максимального числа людей, заявила она на брифинге. Видеозапись встречи доступна на YouTube.

Линдстранд усомнилась в актуальности повторной вакцинации от коронавируса, поскольку сейчас нет достаточных для этого свидетельств. По ее словам, этот вопрос изучает стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) по иммунизации ВОЗ. «У нас нет достаточно систематических свидетельств, которые бы указывали на необходимость бустерных доз», — подчеркнула эксперт.

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Специалист объяснила, что эффективность препаратов со временем уменьшается. Но если человек привился любой из одобренных ВОЗ вакцин от коронавируса, то он находится под надежной защитой. По ее мнению, странам, которые уже стали использовать бустерные дозы (дополнительные прививки, усиливающие эффект препарата), стоит изменить свою программу вакцинации и поделиться лекарствами с государствами, которые испытывают их дефицит.

«Поэтому мы считаем, что вместо того, чтобы распыляться, нужно сосредоточиться на повышении числа вакцинированных людей», — заключила она.

Ранее США заявили о готовности использовать третьи дозы вакцин от коронавируса. Американские власти сообщили, что у них есть план на случай чрезвычайных обстоятельств. Кроме того, в стране имеются запасы препаратов.