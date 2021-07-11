Pfizer решила сообщить властям США о необходимости третьей дозы ее вакцины

Компания Pfizer намерена в ближайшее время проинформировать власти США о необходимости применения третьего (бустерного) укола вакцины от коронавируса. Об этом пишет The Washington Post.

Предположительно, об этом будет объявлено на встрече с главами профильных государственных учреждений во вторник, 12 июля.

Бустерная доза, которая вводится через шесть месяцев после вакцинации, позволяет выработать в 5-10 раз выше больше антител, чем после стандартных двух уколов, утверждают исследователи Pfizer. Также в компании выразили озабоченность снижением эффективности вакцины как щита против заболеваемости, притом ее эффективность в предотвращении серьезного течения заболеваний остается высокой.

Сейчас медицинские власти США считают, что привитым пока третья доза вакцины не требуется, однако они согласились изменить свое решение в случае достаточных доказательств. Помимо этого, предупреждают чиновники, призывы снова идти на вакцинацию могут снизить уровень доверия населения к прививочной кампании.

В начале июня ученые Рокфеллеровского университета в США выяснили, что своевременные дополнительные дозы (бустеры) имеющихся в настоящее время вакцин являются лучшим способом обеспечить дополнительную защиту людям, которые никогда не болели COVID-19.

Ранее ученые Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology в Сан-Франциско рассказали о еще одной, калифорнийской мутации коронавируса. Этот штамм снижает эффективность имеющихся вакцин до 50-70 процентов. Так, вирусу удается нейтрализовать антитела, которые вырабатываются после вакцин Pfizer и Moderna. Кроме того, под ударом также оказываются антитела, образуемые после перенесенного COVID-19.