Определен лучший способ защиты от новых вариантов коронавируса

Ученые Рокфеллеровского университета в США определили, что вакцины повышают иммунитет у людей, уже переболевших COVID-19, таким образом, что они получают защиту даже от новых вариантов коронавируса. Об этом сообщается в статье, опубликованной в bioRxiv.

Люди, которые выздоровели от коронавирусной инфекции, как правило, обладают сильным иммунитетом против нее в течение 6-12 месяцев после первоначального заражения. Специалисты проанализировали антитела, присутствующие в крови пациентов с COVID-19, и проследили эволюцию иммунных молекул.

63 человека, участвовавших в исследовании, заболели COVID-19 весной прошлого года. Результаты их анализов показали, что со временем антитела, вырабатываемые В-клетками памяти иммунной системы, все лучше и лучше нейтрализовали коронавирус, что указывает на развитие долговременной и эффективной защиты от патогена.

Эти антитела еще больше усилили свое действие у 26 человек, которые получили хотя бы одну дозу вакцины Moderna или Pfizer. Антитела оказались исключительно устойчивы к наиболее опасным вариантам SARS-CoV-2, впервые выделенным в Великобритании, Южной Африке и Нью-Йорке. Эти антитела вырабатываются группами высокоразвитых В-клеток памяти, которые резко увеличивают свою численность после вакцинации.

Результаты показывают, что своевременные дополнительные дозы (бустеры) имеющихся в настоящее время вакцин являются лучшим способом обеспечить дополнительную защиту людям, которые никогда не болели COVID-19.