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У половины выписанных после COVID-19 американцев ухудшилось здоровье

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Фото: Pixabay

Новое исследование, проведенное учеными из Michigan Medicine, показало, что почти половина пациентов, госпитализированных в США с марта по апрель 2020 года, были выписаны из больниц в худшем состоянии, чем было при поступлении, сообщает Daily Mail.

Для работы специалисты проанализировали данные 300 пациентов в возрасте от 20 до 95 лет. Уточняется, что порядка 20 процентов, то есть, каждый пятый, не смог вернуться к самостоятельной жизни. У этих пациентов наблюдались боли и неврологические симптомы. Ученые подчеркивают, что, несмотря на улучшение качества медпомощи за прошедший год, важно также наблюдать за выписанными гражданами, которые могут страдать от длительных симптомов.

Как отмечает издание, некоторое время назад выздоровление от коронавируса считалось хорошим показателем. Жители смотрели на статистику по своему штату и видели там количество выздоровевших. Однако, как подчеркивает автор материала, нет общих параметров, по которым определялось бы полное выздоровление от болезни, так как некоторые люди переносят инфекцию легко, а другие тяжело болеют в течение месяцев.

В исследовании указано, что 45 процентов пациентов после выписки теряли подвижность и способность выполнять повседневные действия: принимать ванну или одеваться. Еще 20 процентам пришлось переезжать к родственникам или в больницу, так как они больше не могли ухаживать за собой сами.

Ранее сообщалось, что у половины детей, переболевших COVID-19, сохранялся хотя бы один симптом этой болезни на протяжении четырех месяцев. Среди наиболее распространенных последствий коронавируса специалисты обнаружили бессонницу, стеснение в груди, усталость, боль в мышцах и суставах, а также сложности с концентрацией внимания.

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