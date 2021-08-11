Российский врач развеял главные мифы о вакцинации от коронавируса

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин в разговоре с «Лентой.ру» развеял самые популярные мифы о последствиях вакцинации от коронавируса: тромбозах, онкологии, бесплодии и изменениях в ДНК. По словам медика, при прививке пациенту вводят настолько маленькую часть вируса, что он не может оказать воздействия ни на одну из систем организма.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург прокомментировал влияние вакцины от коронавируса «Спутник V» на человеческую ДНК. Он отметил, что можно исключить эту вероятность, опираясь на конструкцию самого препарата. «"Спутник V" не является живой вакциной. Даже теоретически исключены возможные влияния данной вакцины на наследственность человека», — заявил специалист.

Бесплодие

Одним из самых обсуждаемых мифов о последствиях вакцинации является бесплодие, причем как у мужчин, так и у женщин. При этом многие считают, что если человек все-таки привился, ему необходимо воздержаться от зачатия в течение определенного количества времени.

«Чтобы развилось такое осложнение, необходимо длительное токсическое воздействие на репродуктивную систему человека, на генетический аппарат, создающий клетки, требуемые для размножения. Но системы, отвечающие за репродуктивные функции, полностью защищены нашим организмом. Кроме того, ведь когда мы болеем условным гриппом, мы тоже получаем определенный генетический материал, но ничего не меняется. Вакцина же поставляет в наш организм только частичку РНК, которая дает иммунный ответ», — объяснил Кондрахин.

Он также подчеркнул, что РНК и ДНК — абсолютно разные субстанции, которые мало связаны друг с другом, и, соответственно, не могут сказаться на работе репродуктивной системы человека.

«Единственное, что может дать подобную проблему, — это, пожалуй, эпидемический паротит, или свинка, — вспомнил медик. — Гонады мужчин воспаляются в результате воздействия вируса, что, действительно, может иметь последствия. Но никакие вакцины, в частности, от коронавируса этого не дают».

Онкология

Как объяснил врач, для развития онкологии необходимо достаточное количество измененных клеток в организме. Вводимая же с вакциной РНК не может дать таких последствий хотя бы потому, что она не попадает в клетки.

«Этот кусочек РНК воздействует только на иммунную систему, нечему там давать опухоли. Вакцина не входит в клетку, а только дает иммунный ответ, который, кстати, включается, даже когда мы потребляем какие-то продукты. Конечно, никто не проверял, что произойдет с организмом, если ставить прививку каждый день, но при однократном введении препарата никаких последствий точно не будет», — считает Кондрахин.

Опасаться ревакцинации, проводимой примерно раз в полгода, по словам медика, тоже не стоит — за это время состав крови в организме человека полностью обновляется.

«За полгода у нас меняются и кожа, и клетки крови, мы как новенькие. Онкологические процессы же связаны с мутациями внутри организма, на что вакцина не может повлиять. Рак появляется тогда, когда мутируют клетки, но РНК в клетку не проходит», — подчеркнул Кондрахин.

Изменения ДНК

Влияние прививки на ДНК — один из любимых мифов конспирологов и антипрививочников. Но ответ на него простой — врач напомнил, что РНК и ДНК — разные субстанции, которые никак не взаимодействуют друг с другом, что известно еще из школьного курса биологии.

«ДНК состоит из двух спиралек, РНК из одной. Они несовместимы. Даже если вдруг предположить, что человека обкололи вакциной с ног до головы, и две спирали начали сшиваться, организм сразу фиксирует неправильно собранный белок и уничтожает его», — объяснил медик.

Тромбозы

Тромбозы — распространенное осложнение после тяжелого течения коронавируса, потому многие связывают их и с вакцинацией. Но во время болезни, как объяснил врач, тромбозы — своеобразная ответная реакция организма на повреждения, которые не возникают после прививки.

«Тромбы образуются только из клеток крови, тромбоцитов и эритроцитов. Мы же говорим о попадании в организм чужеродного генетического материала, не имеющего влияния на систему кровообращения, этот маленький кусочек не дает повреждения тканей, и иммунная система работает сама по себе. Во время болезни же происходит совсем другая история — из-за воздействия вируса на разные системы организма возникают повреждения и необходимость быстро "затыкать" дыры, отсюда и появляются тромбы», — резюмировал врач.

Ранее Гинцбург рассказал об эффективности «Спутника V» против всех известных штаммов COVID-19. Кроме того, он выразил надежду, что в будущем вакцина будет также эффективна против тех штаммов, которые могут появиться в мире в результате постоянных мутаций коронавируса.