Российский вирусолог назвал условие для признания «Спутника V» в Европе

Для того чтобы российскую вакцину «Спутник V» одобрили в Евросоюзе (ЕС), необходимо достичь коллективного иммунитета. Такое условие признания препарата в Европе назвал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в интервью радио «Говорит Москва».

«Я думаю, что шанс такой у вакцины есть. Если мы достигнем популяционного иммунитета к ноябрю, то это будут еще дополнительные основания считать, что мы, как и другие страны, смогли это сделать благодаря вакцинации. Здесь политика в большей степени играет роль, потому что публикации, которые есть, они достаточно серьезные и убедительные», — заявил Викулов.

По словам вирусолога, «Спутник V» — самая часто используемая вакцина в стране.

Ранее сообщалось, что в ЕС объяснили причину задержки одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V». По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, у Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) на данный момент недостаточно убедительных данных, чтобы зарегистрировать российский препарат. Она отметила, что при этом заявка в европейский регулятор была подана уже давно.

