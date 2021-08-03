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Карасин прокомментировал признание сертификатов использующих «Спутник V» стран

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Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Председатель комитета по международным делам Совета Федерации и заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин прокомментировал признание Европейской комиссией (ЕК) COVID-сертификатов Сан-Марино и Ватикана действующими на территории ЕС. В первой из упоминаемых стран для вакцинации в том числе используется «Спутник V». В разговоре с «Лентой.ру» Карасин отметил, что вопрос признания российской вакцины европейскими странами давно перезрел.

«2 августа Еврокомиссия утвердила решения, подтверждающие, что ковид-сертификаты, выданные в Ватикане и Сан-Марино, эквивалентны Европейскому цифровому ковид-сертификату», — сказано в заявлении Европейской комиссии (ЕК). В европейском исполнительном органе уточнили, что владельцы указанных сертификатов смогут использовать их на тех же условиях, что и обладатели сертификатов ЕС.

«Процесс признания нашей вакцины назрел и перезрел»

Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» отметил, что пока с официальной информацией он не знаком, и то, что сертификаты Сан-Марино, где для вакцинации применяется «Спутник V», признаются действующими на территории ЕС, он впервые слышит от журналистов. Однако он оценил это известие положительно. «Я впервые это слышу. Но то, что процесс признания нашей вакцины назрел и перезрел, — это очевидно. Вот и все», — резюмировал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации.

На данный момент «Спутник V» зарегистрировали в 67 странах. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, препарат может получить одобрение Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Европейского агентства лекарственных средств (EMA) уже осенью.

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