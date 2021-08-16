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Иммунолог рассказал о разработке новых вакцин против коронавируса в России

Иммунолог Крючков рассказал о разработке новых вакцин в России против «дельта»-варианта
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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о разработке новых вакцин против коронавируса в России в беседе с изданием Ura.ru.

Как сообщил специалист, на данный момент в России разрабатывают четыре новые вакцины против коронавируса, которые должны зарегистрировать к весне следующего года. «Думаю, что они будут выводиться с прицелом на штаммы "дельта", "дельта плюс"», — предположил он. По его словам, именно этот вариант является наиболее мощным.

Крючков спрогнозировал, что «дельта»-вариант коронавируса продолжит мутировать внутри своей линии. «Но все равно большая часть признаков, на основе которых будет сделана вакцина, останется», —заключил врач.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против «дельта»-штамма коронавируса составляет около 83 процентов. Также он отметил, что вакцина более чем на 95 процентов защищает против тяжелых случаев COVID-19.

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