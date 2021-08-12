Биолог Ризванов измерил силу «йота» и «дельта»-штаммов коронавируса

Среди штаммов коронавируса «йота» не заразнее варианта «дельта», заявил российский биолог, руководитель Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов и измерил силу двух вариантов COVID-19, пишет ТАСС.

82 процента На столько «йота»-штамм COVID-19 заразнее всех остальных видов вируса, заявили ученые в США

Американские ученые

В начале августа на портале medrxiv.org американские эксперты выложили доклад о свойствах «йота»-штамма (штамм так же называют B.1.526), не прошедший научное рецензирование. Авторы заявили, что данный вид коронавируса заражает на 15-20 процентов чаще предыдущих вариантов.

«Йота»-штамм коронавируса впервые выявили в ноябре 2020 года. Вскоре он стал одним из самых распространенных в Нью-Йорке. На данный момент новый вариант коронавируса обнаружен во всех штатах и округах США и не менее чем в 27 других государствах

Биологи Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения при Колумбийском университете пришли к выводу, что штамм обладает повышенным коэффициентом смертности. В некоторых группах людей его летальность оказалась выше на 82 процента. Повышенной смертности от «йоты» не обнаружили только среди инфицированных возрастом моложе 45 лет.

Доминирующий штамм

Российский ученый опроверг лидерство «йоты» среди штаммов COVID-19. Как отметил Ризванов, о повышенной заразности новых штаммов COVID-19 свидетельствует скорость, с которой они вытесняют предыдущие. «И если "дельта" вытеснил «альфа»-штамм буквально за три-четыре месяца, то "йота"-штамм такой способности не проявил», — объяснил он. Биолог напомнил, что «дельта-штамм» коронавируса SARS-CoV-2, впервые выявленный и описанный в Индии, сейчас доминирует и в России, и в США. «Следовательно, скорость распространения варианта "йота" пока не выше, чем у "дельта"-штамма», — подчеркнул он.

Новые штаммы способны значительно менять течение заболевания и скорость распространения вируса. Врачам приходится учитывать это при лечении зараженных. Поэтому важно отслеживать новые виды коронавируса, считает Ризванов.

Другие ученые о «йоте»

Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике Уральского федерального округа Сергей Токарев не согласен с коллегой. По его словам, «йота»-штамм — более патогенный и заразный, а также может ускользать от иммунного ответа. Иммунолог Николай Крючков добавил, что выводы делать преждевременно — данных об американском штамме пока недостаточно.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский считает, что победить «йоту» поможет вакцинация. Он также напомнил, что полученные американскими коллегами данные пока являются предварительными и вызывают много вопросов. Несмотря на то, что «йота» пока в России не зафиксирована, важно вовремя ее выявить и прервать цепочки заражения, добавил ученый.

Сколько всего штаммов

Как сильно мутирует коронавирус в мире, а также сколько штаммов появилось у вируса, никто сказать не может. Самыми значимыми признаны шесть: «Кластер 5» (обнаружен в Норвегии у норок), «альфа» (выявили в октябре 2020 года в Великобритании), «бета» (найден в Южноафриканской республике в мае 2020-го), «гамма» (появился в Бразилии в ноябре 2020 года), «линия B.1.525» (бушует в 15 странах, но больше всего распространен в Нигерии и Великобритании) и «дельта» (индийский), информация о которой в последнее время становится все более тревожной.

Четыре из этих штаммов («альфа», «бета,» «гамма» и «дельта») Всемирная организация здравоохранения признала «вызывающими озабоченность».