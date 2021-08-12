Наука и техника
 
Последние новости
Вертолет Ми-8 с 16 людьми упал в Кроноцком заповеднике на Камчатке
Раскрыт секрет работы «второго мозга» человека
Россиянам назвали способы защитить данные от мошенников
Голова девушки распухла от макушки до груди после посещения салона красоты
В Москве призвали создать должность уполномоченного по правам русских 
В США предупредили о последствиях «Северного потока-2» для энергетики Европы
В России захотели защитить клиентов НПФ от мошенников
Пушков заявил об истерике на Украине из-за уступок США по «Северному потоку-2»
Напавшего на Невзорова православного активиста отказались задерживать
Новости партнеров
Прослушать новость

Биолог Ризванов измерил силу «йота» и «дельта»-штаммов коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Альберт Ризванов
Альберт Ризванов
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Биолог Альберт Ризванов опроверг лидерство «йоты» среди штаммов коронавируса

Среди штаммов коронавируса «йота» не заразнее варианта «дельта», заявил российский биолог, руководитель Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов и измерил силу двух вариантов COVID-19, пишет ТАСС.

82
процента
На столько «йота»-штамм COVID-19 заразнее всех остальных видов вируса, заявили ученые в США

Американские ученые

В начале августа на портале medrxiv.org американские эксперты выложили доклад о свойствах «йота»-штамма (штамм так же называют B.1.526), не прошедший научное рецензирование. Авторы заявили, что данный вид коронавируса заражает на 15-20 процентов чаще предыдущих вариантов.

Биологи Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения при Колумбийском университете пришли к выводу, что штамм обладает повышенным коэффициентом смертности. В некоторых группах людей его летальность оказалась выше на 82 процента. Повышенной смертности от «йоты» не обнаружили только среди инфицированных возрастом моложе 45 лет.

Доминирующий штамм

Российский ученый опроверг лидерство «йоты» среди штаммов COVID-19. Как отметил Ризванов, о повышенной заразности новых штаммов COVID-19 свидетельствует скорость, с которой они вытесняют предыдущие. «И если "дельта" вытеснил «альфа»-штамм буквально за три-четыре месяца, то "йота"-штамм такой способности не проявил», — объяснил он. Биолог напомнил, что «дельта-штамм» коронавируса SARS-CoV-2, впервые выявленный и описанный в Индии, сейчас доминирует и в России, и в США. «Следовательно, скорость распространения варианта "йота" пока не выше, чем у "дельта"-штамма», — подчеркнул он.

Новые штаммы способны значительно менять течение заболевания и скорость распространения вируса. Врачам приходится учитывать это при лечении зараженных. Поэтому важно отслеживать новые виды коронавируса, считает Ризванов.

Другие ученые о «йоте»

Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике Уральского федерального округа Сергей Токарев не согласен с коллегой. По его словам, «йота»-штамм — более патогенный и заразный, а также может ускользать от иммунного ответа. Иммунолог Николай Крючков добавил, что выводы делать преждевременно — данных об американском штамме пока недостаточно.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский считает, что победить «йоту» поможет вакцинация. Он также напомнил, что полученные американскими коллегами данные пока являются предварительными и вызывают много вопросов. Несмотря на то, что «йота» пока в России не зафиксирована, важно вовремя ее выявить и прервать цепочки заражения, добавил ученый.

Сколько всего штаммов

Как сильно мутирует коронавирус в мире, а также сколько штаммов появилось у вируса, никто сказать не может. Самыми значимыми признаны шесть: «Кластер 5» (обнаружен в Норвегии у норок), «альфа» (выявили в октябре 2020 года в Великобритании), «бета» (найден в Южноафриканской республике в мае 2020-го), «гамма» (появился в Бразилии в ноябре 2020 года), «линия B.1.525» (бушует в 15 странах, но больше всего распространен в Нигерии и Великобритании) и «дельта» (индийский), информация о которой в последнее время становится все более тревожной.

Четыре из этих штаммов («альфа», «бета,» «гамма» и «дельта») Всемирная организация здравоохранения признала «вызывающими озабоченность».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский ученый оценил скорость распространения штамма «йота»
В РАН призвали обновить российские вакцины из-за новых мутаций коронавируса
Ученые в США сообщили о штамме коронавируса со смертностью выше на 82 процента
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:01 9 июня

«Два солнца на небосводе светить не могут»

Как и за что Сталин пытался уничтожить маршала Жукова
06:00 9 августа

Британский профессор предсказал будущее коронавируса

11:00 9 августа

Названы сроки создания модернизированного Су-57

09:37 9 августа

В США оценили российскую «робокатюшу»

Наука и техника00:01 5 июня

Непобедимый враг.

Как появившийся 40 лет назад СПИД стал угрозой всему человечеству
08:19 9 августа

Опубликовано «Руководство к секретной войне» Японии 1944 года

06:28 9 августа

Обнаружен уничтожающий коронавирус на 70 процентов препарат

02:25 3 августа

Названы приближающие смерть утренние привычки

Наука и техника00:0126 июня

«История ужаса и мук человеческих»

Как большевики захватили Крым и устроили там красный террор?
04:45 9 августа

В России задумали использовать шлем виртуальной реальности при подборе персонала

04:32 9 августа

Российский флот получит сразу три атомные подводные лодки

03:42 9 августа

Российские военные получат новую специальность

Россия
Москвичи возмутились новой скульптурой в центре города и сравнили ее с отходами
«Зачем обрекать нас на муки? Вы люди или нет?»
История тяжелобольных россиян, которых отказывались лечить врачи
«Все подготовили генералы КГБ»
Последний «партийный хозяин» Москвы — о заговоре ГКЧП, путче 1991 года и гибели СССР
Глава фонда памяти группы Дятлова умер после поездки на перевал
Российский депутат-миллиардер признался в случайном убийстве.
Он утверждает, что принял человека за медведя
Слова российского депутата о необходимости «кланяться начальству» объяснили
«Флотское начальство выставило его крайним»
 
Все материалы
Мир
Голосуй или умри!
Кровавые убийства, террор наркокартелей и атмосфера страха: как проходят выборы в Мексике
Разведка США получила базу данных по вирусам из лаборатории Уханя.
Как она поможет выяснить происхождение COVID-19?
Российско-японские осложнения.
Чем опасно обострение курильского кризиса и на что готовы японцы, чтобы вернуть острова?
Все материалы
Бывший СССР
«Лукашенко не ожидал такой реакции общества»
Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий
Поймай, если сможешь.
Как беглый судья собрал компромат на Зеленского с Порошенко и поссорил две украинские спецслужбы
Страх и ненависть на Иссык-Куле.
Власти Киргизии делают ставку на национализм. Придется ли русским уезжать из страны?
Слили в трубу.
Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?
Все материалы
Экономика
Бразилия начала конфликт с ООН из-за угля
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
США получили выгоду от пандемии
Coca-Cola названа убийцей пляжей
«На Олимпиаде-2024 в Париже от нас ждут реванша».
Арина и Дина Аверины — о болельщиках, спорте и отдыхе
«Роснефть» выпустила уникальное арктическое дизельное топливо
Новая реальность.
Huawei открыла предзаказ на первую в этом году серию смартфонов
Все материалы
Силовые структуры
Бывший оперативник рассказал о продаже наркотиков в Москве под видом котят
«Они не знали, что везут»
Наркоторговцы в России вернулись к схеме из 1990-х. Как она может заменить закладки?
Наркоторговцы в России вернулись к схеме распространения товара из 90-х
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
СК возбудил уголовное дело после гибели пациентов в больнице Северной Осетии
Из изолятора в подмосковной Истре сбежали пятеро заключенных.
Беглецы воспользовались гаечным ключом и халатностью охраны
Продавцов «куполов защиты» из секты «Орден пути» отправили в колонию
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Пита Тауфатофуа«Люди не в курсе нашей тяжелой работы»
Эти спортсмены не выиграли медалей на Олимпиаде, но все равно покорили мир
Российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет.
Их соперница грубо ошиблась, но все равно победила
Лионель МессиМесси ушел из «Барселоны».
Где теперь будет играть один из лучших футболистов мира?
Все материалы
Культура
Робин из комиксов о Бэтмене станет бисексуалом
Он такой один.
Американцы сняли про Барака Обаму пятичасовое кино. Почему его надо посмотреть?
MaкSим показала первое фото из больницы после выхода из комы
Лоло ЗуайГлавная музыка месяца:
курортный роман Земфиры и 50 заплаканных мужчин
En+ Group представит экологичную скульптуру на фестивале в Лондоне
«Я достал из раны бомбу и оцепенел»
Военный хирург объездил самые горячие точки планеты. Теперь он рассказал о них миру
Экс-супруга Эминема попыталась покончить с собой
Все материалы
Интернет и СМИ
Мясников прокомментировал «международное признание» российской вакцины
«Чудо, что я дышу»
Случайная стрельба сломала жизнь молодой американке. Но она не отчаялась и стала известной на весь мир
Россияне рассказали о тратах на книги
«Третий глаз»
Как система тотальной слежки доводит офисных сотрудников до самоубийства
Друг Хованского раскрыл его состояние после внесения в список экстремистов
Раздвоение личностей.
Хакеры взяли на вооружение системы распознавания лиц. Чем это опасно для миллионов людей?
Раскрыт средний заработок хакера-вымогателя за одну атаку
Все материалы
Ценности
Президент ЮАР Джейкоб Зума (в центре) и премьер-министр провинции Гаутенга Дэвид Махура (справа) танцуют во время празднования Дня Африки 24 мая 2015 года в ПреторииМиллиардеры трущоб.
Как живут богатейшие люди Африки, пока их страны утопают в нищете
Ники МинажРезиновая мечта.
Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
«Детям пришлось несладко»
Как россиянин перебрался в благополучный Люксембург и нашел там сходство с Советским Союзом
Келли О'Нил в сериале Swamp Murders: The Chameleon KillerУбийца-хамелеон.
Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
«Я поняла, что покончу с собой»
Что вынуждает горожан уходить в леса, надевать шкуры и жить как первобытные люди
«Они верят, что для успеха нужно задобрить духов»
История россиянина, переехавшего в Таиланд, а потом — в Швейцарию
Все материалы
Новый электрокроссовер Audi рассекретили досрочно
Audi RS 3 и ещё 8 компактных рекордсменов Нюрбургринга
Хэтчбеки, купе и седан, которые ставили рекорды Нордшляйфе
Представлен уникальный супергибрид McLaren P1 HDK
Видео: BMW M4 в руках диванного петролхеда
Почему «четверка» абсолютно бесполезная, но от этого не менее классная машина
Электрический BMW iX3 получил первое обновление
Porsche Panamera: разборки внутри семьи
Рестайлинг Porsche Panamera расставил все по своим местам
Toyota Fortuner получил «спортивную» версию GR Sport
Все материалы
Среда обитания
В Москве начали вызывать лифты через смартфоны
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Названы районы Москвы с дешевеющими квартирами
Праведный огонь.
Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
Сдача квартир в аренду перестала приносить россиянам прибыль
Убийственная мгла.
Как месторождение угля разрушило благополучие американского города и погубило его жителей
ООН предупредила о росте числа экологических катастроф
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Добраться туда тяжело»
Барханы, снежные горы и цветущая сон-трава: затерянная Россия в объективе фотографа
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Мы ощутили место силы»
Белоснежные простыни, японские купели и самшиты: зачем россияне едут в глэмпинги
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
Резонанс души.
На Руси дерево использовали для переговоров с духами. Как из него создавались архитектурные шедевры?
В Ростове-на-Дону обнаружили кости древнего носорога
Фотограф из Новосибирска показал фото самого длинного моста России
Все материалы