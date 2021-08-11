Россия
 
Последние новости
В Госдуме рассказали о реакции России на национализм в Казахстане
Власти Литвы одобрили вызвавшие недовольство граждан коронавирусные ограничения
Политолог оценил высказывание экс-посла Азербайджана о Жириновском
Бразилия начала конфликт с ООН из-за угля
В Россотрудничестве призвали Казахстан осудить действия националистов
Под Тулой нашли свалку трупов животных
Мужчина проглотил ключи от машины, не сумел объясниться с иностранцами и умер
Московские коммунальщики спасли стоявшую на краю моста девушку 
Латвийская судья вспомнила о победах Авериных с потерями предметов
Новости партнеров
Прослушать новость

В РАН призвали обновить российские вакцины из-за новых мутаций коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Российский академик Вадим Покровский предложил обновить вакцины из-за штаммов COVID-19

Ученым необходимо своевременно обновлять российские вакцины в связи с появлением новых штаммов коронавируса. С таким призывом обратился академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский в разговоре с «Газетой.Ru».

«Возможно, стоит добавить какие-либо компоненты, связанные с новыми штаммами коронавируса. Это необходимо из-за того, что появление новых штаммов коронавируса более чем вероятно», — отметил специалист.

Ранее стало известно, что в США выявили новый штамм COVID-19 «йота». Его распространение, заражаемость примерно на 15-25 процентов выше, чем у ранее циркулировавших вариантов.

В свою очередь, в центре «Вектор» заявили, что для людей от 65 до 74 лет летальность «йота»-штамма на 82 процента выше. Помимо этого, там рассказали, что вывод о данном увеличении летальности сделан с помощью моделирования, а значит, что он может не соответствовать действительности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Малайзийский вирусолог призвала не спешить с выводами об опасности штамма «йота»
Оценена угроза «йота»-штамма коронавируса в России
В «Векторе» оценили летальность «йота»-штамма коронавируса