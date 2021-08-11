В РАН призвали обновить российские вакцины из-за новых мутаций коронавируса

Ученым необходимо своевременно обновлять российские вакцины в связи с появлением новых штаммов коронавируса. С таким призывом обратился академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский в разговоре с «Газетой.Ru».

«Возможно, стоит добавить какие-либо компоненты, связанные с новыми штаммами коронавируса. Это необходимо из-за того, что появление новых штаммов коронавируса более чем вероятно», — отметил специалист.

Ранее стало известно, что в США выявили новый штамм COVID-19 «йота». Его распространение, заражаемость примерно на 15-25 процентов выше, чем у ранее циркулировавших вариантов.

В свою очередь, в центре «Вектор» заявили, что для людей от 65 до 74 лет летальность «йота»-штамма на 82 процента выше. Помимо этого, там рассказали, что вывод о данном увеличении летальности сделан с помощью моделирования, а значит, что он может не соответствовать действительности.