Малайзийский вирусолог призвала не спешить с выводами об опасности штамма «йота»

Научная статья, рассказывающая о повышенной опасности варианта коронавируса «йота», не была рецензирована другими учеными, поэтому выводы об опасности этого штамма преждевременны. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила заведующия отделением микробиологии Университета Путра в Малайзии Чи Хуэй Йи.

«Еще рано делать вывод о том, что этот вариант может быть более опасным или агрессивным, чем другие разновидности вируса, вызывающие интерес», — сказала Чи.

Вирусолог также призвала не спешить с выводами о том, что «йота»-вариант может стать доминирующим в мире. При этом она предупредила, что коронавирус продолжит и дальше мутировать, попадая в организм человека.

Ранее в Минздраве раскрыли информацию о выявленном в США штамме COVID-19. Главный внештатный специалист ведомства Сергей Токарев сослался на статью портала MedRxiv, отметив, что летальность нового штамма выше на 82 процента. Он особенно смертелен для людей в возрастном диапазоне старше 45 лет. Новый штамм передается на 25 процентов быстрее, чем другие.