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В «Векторе» оценили опасность «йота»-штамма коронавируса для России

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Фото: Максим Шеметов / Reuters

Случаев заражения «йота»-штаммом коронавируса в России не отмечено. Так опасность распространения оценили в центре «Вектор», передает «Интерфакс».

Кроме того, в центре уточнили, что этот штамм коронавируса выявляется преимущественно в США.

Там отметили, что в соответствии с данными GISAID (Глобальная база данных), на США приходится 27 243 последовательности из 28 218 зарегистрированных в базе. Однако даже там на данный момент доля «йота»-штамма в циркуляции составляет менее одного процента.

«Среди прочего, у варианта «йота» отмечена частично сниженная восприимчивость к сывороткам переболевших и привитых лиц, к некоторым моноклональным антителам», — уточнили в «Векторе».

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что более смертоносный «йота»-штамм коронавируса не вытеснит все остальные и не выживет, потому что вирусу невыгодно убивать человека. По его словам, выживут те штаммы, которые легче передаются и являются заразнее, чем остальные.

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