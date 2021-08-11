Российский вирусолог оценил перспективы распространения «йота»-штамма COVID-19

Более смертоносный «йота»-штамм COVID-19 не вытеснит все остальные и не выживет, потому что вирусу невыгодно убивать человека. Так оценил перспективы распространения нового штамма врач-инфекционист Евгений Тимаков, передает РИА Новости.

«Более патогенные штаммы по эволюции вирусной не вытесняют штаммы, которые лучше передаются. В любом случае вирус будет мутировать, периодически будут появляться линии, которые будут более патогенны и более летальны, это однозначно», — заявил Тимаков.

Он добавил, что выживут те штаммы, которые легче передаются и являются заразнее, чем остальные. Тимаков пояснил, что вирусу невыгодно убивать человека, потому что он живет только в организме людей. «Во внешней среде ему не выжить», – объяснил он.

По словам вирусолога, ученым необходимо проанализировать «йота»-штамм, чтобы определить его заразность.

Ранее в Минздраве раскрыли информацию о выявленном в США штамме COVID-19. Главный внештатный специалист ведомства Сергей Токарев сослался на статью портала MedRxiv, отметив, что летальность нового штамма выше на 82 процента. Он особенно смертелен для людей в возрастном диапазоне старше 45 лет. Новый штамм передается на 25 процентов быстрее, чем другие.