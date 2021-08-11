В Минздраве раскрыли информацию о выявленном в США штамме COVID-19 «Йота»

Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике Уральского федерального округа (УрФО), доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что в США выявили новый штамм COVID-19 «Йота». Он раскрыл информацию о новом штамме в беседе с URA.RU.

Специалист сослался на статью портала MedRxiv, отметив, что летальность нового штамма достигает 82 процентов.

«В Нью-Йорке выявлен новый штамм "Йота". Он дает летальность аж до 82 процентов, особенно в возрастном диапазоне старше 45 лет, и передается по сравнению с другими мутациями на 25 процентов быстрее», — рассказал Токарев. Новый штамм — более патогенный и заразный, а также может ускользать от иммунного ответа, заверил специалист.

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с изданием в свою очередь подчеркнул, что информации о «Йота» пока очень мало. «Сказать что-то определенное можно будет лишь в течение определенного времени, когда ее доля начнет очень быстро расти. Если растет, значит, есть эволюционные преимущества, которые позволяют успешно конкурировать с другими линиями штаммов», — рассказал иммунолог.

10 августа британский инфекционист, директор группы Оксфорда по разработке вакцины профессор Эндрю Поллард назвал достижение коллективного иммунитета у населения невозможным в условиях циркулирования «дельта»-штамма COVID-19.

Ранее сообщалось, что детские больницы в американском штате Флорида оказались переполнены пациентами с COVID-19. 8 августа в штате зафиксировали наибольшее количество детей-пациентов с коронавирусом — 172. Это происходит на фоне всплеска случаев заражения «дельта»-штаммом.

