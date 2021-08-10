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В США из-за коронавируса стали чаще госпитализировать детей

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Фото: Mike Blake / Reuters

В США стали чаще госпитализировать детей из-за тяжелых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает The New-York Times со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний.

По данным центров, в Соединенных Штатах с конца июля ежедневно увозят в больницы более 200 детей с COVID-19. Такая численность сопоставима с госпитализациями в пик пандемии в начале января.

С 22 по 29 июля в стране зарегистрировали 72 тысячи новых случаев заражения вирусом. Дети стали болеть COVID-19 на 20 процентов чаще.

Рост заболеваемости связывают с распространением «дельта»-варианта коронавируса. По словам педиатра-инфекциониста, председателя Комитета по инфекционным болезням, доктора Ивонны Мальдонадо (Yvonne Maldonado), большинство детей, попадающих в палаты интенсивной терапии, не привиты. Однако вакцины, обеспечивающие защиту от нового штамма, не подходят несовершеннолетним младше 12 лет.

Ранее сообщалось, что детские больницы в американском штате Флорида оказались переполнены пациентами с COVID-19. 8 августа в штате зафиксировали наибольшее количество детей-пациентов с коронавирусом — 172. Это происходит на фоне всплеска случаев заражения «дельта»-штаммом.

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