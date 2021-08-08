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Прививки от коронавируса в США сделала половина населения

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Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Прививки от коронавирусной инфекции в США сделала половина населения, об этом в своем Twitter-аккаунте рассказал директор по статистике пандемии в Белом доме доктор Сайрус Шахпар.

По его данным, с 30 июля по 6 августа по сравнению с предыдущей неделей количество американцев, которые получили первую дозу вакцины, увеличилось на 11 процентов. «50 процентов американцев всех возрастов в настоящее время полностью вакцинированы. Продолжайте в том же духе!» — подчеркнул он.

В США власти на местах задумали ужесточить требования, которые предъявляются к различным учреждениям и предприятиям относительно вакцинации сотрудников.

Администрация президента США Джо Байдена в настоящее время изучает возможность лишать федеральных субсидий учреждения с непривитыми сотрудниками, стимулируя их вводить обязательную вакцинацию. При этом всего несколько дней назад американский лидер предлагал использовать более мягкие методы стимулирования. В частности, он призывал правительства штатов и местные органы власти выплачивать по 100 долларов каждому новому вакцинированному.

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