В США задумали ужесточить требования по обязательной вакцинации

В США власти на местах задумали ужесточить требования, которые предъявляются к различным учреждениям и предприятиям относительно вакцинации сотрудников. Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечает издание, власти американских штатов на фоне увеличения числа случаев заражения COVID-19 начали «переходить от пряника к кнуту», надеясь обеспечить рост числа граждан, которые получили прививку. Подобная политика связана в первую очередь с тем, что администрация президента США Джо Байдена в настоящее время изучает возможность лишать федеральных субсидий учреждения с непривитыми сотрудниками, стимулируя их вводить обязательную вакцинацию.

При этом всего несколько дней назад американский лидер предлагал использовать более мягкие методы стимулирования. В частности, он призывал правительства штатов и местные органы власти выплачивать по 100 долларов каждому новому вакцинированному.

Сами власти американских городов и штатов ранее также предпочитали поощрять привитых. Так, для вакцинированных проводились различные акции (например, им выдавали бесплатное пиво) и многомиллионные лотереи. Теперь же сделали ставку в первую очередь на наказание тех, кто отказался прививаться.

В частности, на Гавайях губернатор Дэвид Айдж 5 августа обязал всех работающих в штате американцев предоставлять данные о прохождении вакцинации или еженедельно делать тесты на коронавирус. Те, кто не станет соблюдать новые правила, могут быть уволены. Аналогичные требования ввел губернатор Пуэрто-Рико Педро Пьерлуизи, они коснулись госслужащих, работников и гостей отелей, а также сотрудников медучреждений. Нарушителям грозят штрафы в размере до 5 тысяч долларов или лишение свободы сроком до шести месяцев.

Похожие правила с сентября начнут действовать в Вирджинии и Мэриленде. В первом штате все госслужащие должны будут предъявить сертификат о вакцинации или еженедельно предъявлять отрицательные тесты, во втором ограничения коснутся тех, кто работает в местах скопления людей, например, в больницах и тюрьмах. При этом подобные меры местных властей уже вызвали недовольство среди граждан.

Как пишет The Washington Post, ранее решение об обязательной вакцинации ряда категорий граждан были приняты в нескольких странах, например, в Индонезии, Великобритании, Ливане и Греции.

Ранее в августе сообщалось, что Соединенные Штаты с опозданием в один месяц смогли вакцинировать как минимум одним компонентом вакцины 70 процентов населения. При этом американские чиновники заявляли о фактическом срыве кампании по вакцинации населения в наиболее консервативных штатах юга страны.