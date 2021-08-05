Во Франции приняли новые антиковидные меры

Конституционный совет Франции принял закон о новых мерах по борьбе с пандемией, ранее одобренный парламентом республики. Об этом сообщает издание Le Figaro.

По информации издания, совет согласился обязать французов предъявлять санитарные пропуска в кафе, ресторанах и торговых центрах. «Расширение действия санитарного пропуска утверждено, за исключением тех ситуаций, когда это может служить препятствием для доступа к медицинской помощи», — заявили законодатели. Принятые антиковидные меры вступят в силу с 9 августа.

При этом Конституционный совет отверг положения о принудительной изоляции заразившихся COVID-19. Согласно вынесенному решению, французским компаниям также запретили расторгать трудовые договора из-за отказа сотрудников от вакцинации.

Ужесточение антиковидного режима спровоцировало волну массовых протестов по всей Франции, в которых приняли участие сотни тысяч человек. Протестующие обвинили президента республики Эммануэля Макрона в «злоупотреблении властью» и «государственном перевороте» из-за новых ограничительных мер. В ответ политик напомнил гражданам о том, что свобода подразумевает определенные обязательства, и уличил участников протестов в эгоизме.