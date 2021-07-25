Макрон уличил участников акций против «санитарных пропусков» в эгоизме

Президент Франции Эммануэль Макрон оценил массовые акции и протесты против санитарных пропусков, которые прошли 17 и 24 июля по всей стране. Он напомнил гражданам о том, что свобода подразумевает под собой обязательства, и уличил участников протестов в эгоизме, передает РИА Новости.

Французский лидер призвал к объединению и напомнил, что свобода основывается на взаимных обязанностях, а свободы, «когда я ничего никому не должен», не существует. По его мнению, необходимо понимать, что если люди принимают решение не делать прививку, то они могут заразить кого-то из своих близких.

«Если вы не хотите вакцинироваться, а завтра вы заразите вашего отца, мать или меня. Значит, я стану жертвой вашей свободы, в то время как у вас есть возможность себя защитить и меня защитить. Возможно, у вас будет тяжелая форма заболевания, вы попадете в больницы. И весь медперсонал должен будет вас лечить, и, возможно, он должен будет перенести запланированные операции во имя вашей свободы. Это не свобода. Это называется безответственностью и эгоизмом», — заявил французский президент.

Макрон отметил, что уважает тех, кто сомневается в вакцинации, однако заявил, что на протестные акции приходят не только они, но и люди, «которые действуют иррационально, цинично и прибегая к манипуляциям».

24 июля во французской столице параллельно прошли сразу три акции против ввода «санитарных пропусков». В частности, группы протестующих видели на площади Трокадеро и на площади Бастилии. Третья группа направилась в сторону эспланады Инвалидов, чтобы примкнуть к медработникам, выражающим протест против обязательной вакцинации от COVID-19.

Ранее сообщалось, что во Франции ввели «санитарные пропуска» для входа в музеи и кинотеатры. Такой пропуск подтверждает, что владелец вакцинировался, имеет отрицательный результат теста на коронавирус или недавно перенес заболевание.