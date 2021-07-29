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Макрон подал в суд за изображение его в виде Гитлера

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Фото: Hannah Mckay / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон подал жалобу в суд Тулона на автора баннера, изображающего французского лидера в виде диктатора Адольфа Гитлера. Об этом сообщает Euronews.

«В Макронии можно посмеяться над задницей пророка, это сатира, но заставить президента выглядеть диктатором — это богохульство», — заявил оскорбивший президента Франции художник Мишель-Анж Флори. Он изобразил на билборде Макрона в нацистской форме с характерными усиками и челкой, а также аббревиатурой LREM (сокращенное название политической партии «Вперед, Республика!», основанной лидером Франции — прим. «Ленты.ру»), стилизованной под свастику. На плакате написано: «Повинуйтесь, сделайте прививку».

Таким образом Флори выразил протест против ограничений, связанных с COVID-19. Изображение было размещено на двух рекламных щитах на въезде в Тулон. Прокуратура завела на мужчину дело по статье «публичное оскорбление». Статья «оскорбление президента Республики» была отменена в 2013 году.

25 июля Макрон обвинил в эгоизме протестующих против санитарных пропусков и вакцинации. Он отметил, что противники прививок от COVID-19 рискуют заразить не только себя и своих родных, но президента Франции. При этом французский лидер добавил, что уважает мнение тех, кто сомневается в вакцинации.

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