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Макрону дали новое имя и подарили десятки ожерелий

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Президент Франции Эммануэль Макрон посетил несколько островов Французской Полинезии. Об этом сообщает телеканал BFM TV. На сайте канала опубликовали видео встречи французского лидера с местными жителями.

На острове Туамоту политику подарили множество ожерелий из цветов и ракушек. Для местных это считается важной традицией приветствия как высокопоставленных гостей, так и обычных туристов. На кадрах можно увидеть, что на Макрона надели не менее десятка украшений. Как передает BFM TV, их оказалось так много, что одному из телохранителей президента пришлось снять с него часть подарков.

На Маркизских островах политику дали новое имя по другому старинному обычаю. Его назвали Те Ака Ики Тааоа, что означает «великий вождь, который шагает вперед и который пойдет далеко», отмечает издание Le Nouvel Observateur.

Макрон заявил, что поддержит включение островов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Некоторые полинезийские острова попали под протекторат Парижа еще в 1842 году. В 1946 году Французская Полинезия получила статус заморской территории Франции. Тогда все уроженцы островов получили гражданство республики. С 2004 года страна получила статус заморского сообщества.

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