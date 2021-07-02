Макрон призвал к доверительным отношениям между ЕС и Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о стремлении Парижа к установлению более доверительных отношений между Евросоюзом (ЕС) и Россией. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

«Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсудили необходимость продолжения структурированного диалога по стратегической стабильности на европейском континенте», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Макрон напомнил значимость нормандского формата, в рамках которого Франция и Германия выступают в качестве посредников, «чтобы Украина и Россия могли положить конец конфликту и найти решения».

Президент России Владимир Путин созвонился с французским коллегой Эммануэлем Макроном 2 июля. На сайте Кремля отмечается, что главы государств обсудили по телефону вопросы международной безопасности. «В этой связи отмечено, что достигнутые президентами двух стран в Брегансоне в августе 2019 года договоренности о налаживании совместной работы по формированию новой архитектуры безопасности и доверия в Европе сохраняют свою актуальность», — говорится в сообщении.