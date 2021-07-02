Путин созвонился с Макроном

Президент России Владимир Путин созвонился с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В сообщении отмечается, что главы государств обсудили по телефону вопросы международной безопасности. «В этой связи отмечено, что достигнутые президентами двух стран в Брегансоне в августе 2019 года договоренности о налаживании совместной работы по формированию новой архитектуры безопасности и доверия в Европе сохраняют свою актуальность», — говорится на сайте.

Кроме того, глава России рассказал президенту Франции об итогах прошедшего саммита Россия — США в Женеве.

Ранее Франция поддержала предложение канцлера Германии Ангелы Меркель об организации саммита Евросоюза и России для установления прямого диалога с Москвой.