Партия Макрона провалила региональные выборы

Партия французского лидера Эммануэля Макрона «Вперед, республика!» провалила региональные выборы: она получила всего 10,4 процента голосов. Об этом пишет France 24.

В первом туре лидирует консервативная партия «Республиканцы» (получила 28,7 процента голосов), на втором — партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен (19,4 процента). Партия Макрона оказалась лишь на четвертом месте.

Такие результаты вызывают опасения, поскольку до президентских выборов во Франции осталось меньше года. Кроме того, явка оказалась рекордно низкой: к урнам пришли меньше 35 процентов зарегистрированных избирателей.

В марте Макрон говорил, что уже испытывает опасения за итоги президентских выборов, поскольку в них может вмешаться другая страна. По его мнению, такой возможностью может в первую очередь воспользоваться Турция. Вместе с тем французский лидер рассказал, что отметил желание турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана восстановить отношения.

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