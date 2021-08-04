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Макрон обвинил протестующих французов в потере чувства реальности

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Фото: Vincent Isore / globallookpress.com

Французские власти не поддадутся насилию со стороны протестующих и продолжат проводить антиковидную политику. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Paris Match.

Политик обвинил французов, участвующих в демонстрациях против санитарных пропусков и заявляющих о диктатуре лидеров республики, в потере чувства реальности. «Я не поддамся радикальному насилию. Я считаю, что на карту поставлено само существование демократии. Их отношение — это угроза демократии», — подчеркнул он.

Макрон призвал протестующих обратить внимание на массовые акции в странах, где отсутствует принцип верховенства закона. По их мнению, участники демонстраций намеренно расшатывают обстановку в стране, чтобы «оспорить существование республиканского порядка».

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25 июля французский лидер напомнил гражданам о том, что свобода подразумевает обязательства, и обвинил участников протестов в эгоизме. Он подчеркнул, что если люди принимают решение не делать прививку от коронавируса, они могут заразить своих близких.

Протесты против введения санитарных пропусков и ужесточения антиковидного режима во Франции продолжаются несколько недель. В Париже и других городах страны в них приняли участие сотни тысяч человек. В ходе акций происходят регулярные столкновения демонстрантов с полицейскими, для подавления беспорядков правоохранительные органы применяют водометы и слезоточивый газ.

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