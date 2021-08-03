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Франция вакцинирует всех мигрантов к концу августа

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Фото: Eric Gaillard / Reuters

Власти Франции намерены к концу августа вакцинировать от COVID-19 всех мигрантов. Об этом сообщается на сайте Министерство внутренних дел страны.

Как пояснили в ведомстве, цель правительства — привить 100 процентов людей, проживающих в специальных общежитиях для трудящихся-мигрантов. Вакцинация также коснется и просителей убежища.

Министр-делегат по вопросам гражданства при МВД Франции Марлен Шьяппа потребовала от региональных агентств здравоохранения (ARS) ускорить темпы иммунизации этих категорий населения. В МВД отметили, что среди мигрантов большое количество непривитых, так как в центрах их содержания не хватает оборудования.

По последним данным, во Франции от коронавируса полностью привиты 52,5 процента граждан. Власти страны надеются к концу августа вакцинировать 80-85 процентов молодежи в возрасте от 12 лет.

Ранее французские протестующие против санитарных пропусков разгромили два центра вакцинации от коронавируса. Власти страны сообщили, что демонстранты затопили один из прививочных центров на юго-востоке страны с помощью пожарных шлангов. Еще одна клиника была почти полностью разрушена в результате поджога.

17 июля более ста тысяч человек по всей Франции вышли на массовые акции против ужесточения антиковидного режима. Протестующие обвинили президента республики Эммануэля Макрона в «злоупотреблении властью» и «государственном перевороте» из-за новых ограничительных мер.

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