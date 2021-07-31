В Париже применили слезоточивый газ на демонстрации против вакцинации

Сотрудники Национальной полиции Франции применили слезоточивый газ на демонстрации противников обязательной вакцинации от коронавируса и санитарных пропусков в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

Правоохранители пытаются сдерживать толпу, иногда происходят стычки.

Манифестацию организует глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он призвал сторонников собраться у вокзала Монпарнас и проследовать к зданию Министерства здравоохранения Франции.

В префектуре столичной полиции опасаются возможных беспорядков в ходе предстоящих манифестаций. Всего, по данным Министерства внутренних дел Франции, в субботу на улицы городов выйдут около 160 тысяч человек.

28 июля официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь сообщил, что власти рассчитывают с 9 августа официально утвердить санитарный пропуск. В то же время он выразил надежду, что пропуск может быть упразднен в середине ноября. Соответствующий законопроект уже был одобрен обеими палатами парламента и сейчас находится на рассмотрении в Конституционном совете.

С 12 июля во Франции ужесточили антиковидный режим и призвали жителей оформлять санитарные пропуска для посещения кафе, массовых мероприятий и общественного транспорта. Французы остались недовольны инициативой властей, сотни тысяч граждан вышли на акции протеста против новых мер. На фоне новых ограничений президента страны Эммануэля Макрона обвинили в злоупотреблении властью и государственном перевороте и даже сравнили его с нацистским диктатором Адольфом Гитлером.