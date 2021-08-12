Эпидемиологи предрекли вытеснение «йота»-штамма коронавируса «дельтой»

Новый штамм коронавируса «йота» постепенно вытесняется «дельта»-вариантом, который обладает большей заразностью. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор кафедры биостатистики и эпидемиологии Университета Южной Австралии Адриан Эстерман.

Эпидемиолог рассказал, что, согласно исследованиям, «альфа»-вариант на 6-10 процентов более заразный, чем «йота». В свою очередь, «дельта»-вариант на 60 процентов более заразный, чем «альфа», что объясняет постепенное вытеснение варианта «йота».

Вирусолог из Института Кирби в Австралии Стюарт Тервилл, в свою очередь, сравнил мутации в вариантах «йота» и «дельта». По его словам, две мутации (S:S477N и S:L452R) приближают «йоту» к «дельте». Однако у новой разновидности нет мутации P681R, которая привела к повышенной стойкости «дельта»-варианта. «Время покажет, как все сложится и вытеснит ли "дельта" эту разновидность вируса. Я прогнозирую, что вытеснит, как это уже произошло с вариантом "бета" в ЮАР», — сказал Тервилл.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове рассказала, что, согласно предварительным данным, полученным из США, новый штамм коронавируса «йота» не приводит к серьезному течению болезни. По ее словам, количество случаев заражения «йота»-штаммом в США стремительно падает, и «дельта»-вариант коронавируса остается основным.

Новый вариант COVID-19 был обнаружен учеными в Соединенных Штатах. Утверждалось, что он обладает повышенной по сравнению с другими вариантами заражаемостью и коэффициентом смертности. Мутировавший штамм возник в Нью-Йорке и имеет высокую скорость распространения.