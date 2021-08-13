Оценена эффективность вакцин Pfizer и Moderna против «дельта»-штамма

Исследователи из США сравнили эффективность двух мРНК-вакцин — от компаний Pfizer и Moderna соответственно — против штамма коронавируса «дельта». При общем для препаратов снижении эффективности риск заразиться для получивших прививку Moderna был почти вполовину меньше. Результаты исследования представлены в препринте на сайте medRxiv.

«Дельта»-штамм коронавируса впервые был описан в Индии в декабре 2020 года и в последнее время стал превалирующим в большинстве стран мира. Он более заразен, и COVID-19 при нем протекает тяжелее.

Исследователи наблюдали за более 50 тысячами человек, получивших прививку с января по июль 2021 года для того, чтобы проследить динамику эффективности вакцин с течением времени. Ученые отслеживали как случаи заражения привитых, так и случаи их госпитализации. Для последних эффективность обоих препаратов в июле, когда «дельта»-штамм стал доминировать по распространенности, оставалась высокой — 81 процент у Moderna и 75 процентов у Pfizer.

«Однако эффективность против заражения снизилась для обеих вакцин», — отмечают специалисты в своей работе. В то время как для препарата Moderna этот показатель составил 76 процентов, для Pfizer он равнялся 42 процентам. Риск инфицироваться для привитых вакциной Pfizer был почти в два раза больше, чем у получивших Moderna, отмечают исследователи.

