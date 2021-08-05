Ученые заявили о падении эффективности вакцин от коронавируса

Британские ученые заявили о падении эффективности вакцин против коронавирусной инфекции. Об их исследовании пишет Bloomberg.

По словам специалистов, существующие на текущий момент вакцины против привычных вариантов коронавируса показывают низкую эффективность против «дельта»-штамма. Они высказали мнение, что вирус активно распространяется не только среди привитых, но и среди тех, кто уже прошел вакцинацию.

По оценке ученых, эффективность вакцин в стране снизилась с 64 процентов до 49, а уровень способности вакцин защищать людей от разных видов COVID-19 упал с 83 до 59 процентов. По этой причине, подчеркивают авторы исследования, странам необходимо начать разрабатывать новые вакцины против мутаций коронавируса, так как антитела, вырабатываемые после ввода пациентам уже существующих вакцин, становятся менее эффективными.

Ранее группа специалистов из Токийского университета выяснила, что штамм коронавируса «дельта» имеет самую высокую патогенность среди других вариантов COVID-19. Также выяснилось, что заражение COVID-19 разрушает клетки, которые затем сливаются в единую массу под названием синтиции. В ходе эксперимента с грызунами специалисты выявили, что заражение дельта-штаммом приводит к повышенному объему синтициев, в 2,7 раза превышающий по массе аналогичные образования при инфицировании другими вариантами коронавируса.