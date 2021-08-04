Определена эффективность вакцин в борьбе с коронавирусом

Ученые Имперского колледжа Лондона и специалисты компании по исследованию рынка Ipsos MORI определили, что полностью вакцинированные люди в Англии в три раза реже заболевают коронавирусом, чем непривившиеся. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Анализ 98 233 мазков, взятых в период с 24 июня по 12 июля, показал, что 1 из 160 человек был инфицирован SARS-CoV-2. Для невакцинированных людей показатель распространенности составил 1,21 процента, а для прошедших полную вакцинацию — 0,4 процента. Вероятность передачи вируса другим людям у пациентов, получивших обе дозы вакцины, также может быть ниже, чем у непривившихся.

Хотя результаты исследования подтверждают, что вакцины обеспечивают хорошую защиту от вируса, ученые и чиновники здравоохранения Великобритании предупреждают, что ни одна вакцина не эффективна в борьбе с патогеном на сто процентов. Инфекции среди полностью вакцинированных не так редки, как считалось ранее, и даже привившиеся носители вируса могут быть заразными.

Ранее глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски заявила, что ученые получили новые данные, доказывающие, что вакцинированные люди могут быть переносчиками «дельта»-варианта коронавируса. Большое количество вируса может присутствовать в носоглотке, что указывает на необходимость продолжать носить маски.