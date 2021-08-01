Ученые создали спрей для носа от всех основных штаммов COVID-19

Эстонские ученые создали спрей для носа, который защищает от всех основных штаммов COVID-19 — исходного уханьского варианта, «дельта»-варианта индийского происхождения, а также от британского, южноафриканского и бразильского вариантов. Об этом сообщает портал rus.postimees.

«Лабораторные исследования к настоящему моменту подтвердили, что разработанный назальный спрей одинаково хорошо защищает от всех штаммов коронавируса, по мнению Всемирной организации здравоохранения, вызывающих наибольшее беспокойство», — рассказал научный директор компании Icosagen, занимающейся генной инженерией, Март Устав младший.

По его словам, команда исследователей постоянно отслеживает изменения в вирусе и тестируют спрей BioBlock на способность нейтрализовать те штаммы, которые еще не получили широкого распространения.

Отмечается, что с юридической точки зрения BioBlock не является лекарством или медицинским устройством, однако спрей и информация о нем были согласованы с с Департаментом лекарственных средств и с Департаментом здоровья.

Технология продукта запатентована. Назальный спрей BioBlock производится и продается компанией Chemi-Pharm.

Ранее в июне сообщалось, что австралийские ученые разработают вакцину от коронавируса в виде спрея: они уже приступили к первой фазе клинических испытаний препарата. Речь идет о препарате, созданном с использованием ДНК SARS-CoV2: это разработка австралийской компании Technovalia совместно с партнерами из BioNet. Вакцина вводится устройством без иглы, с помощью струйного распылителя.