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В Австралии разработают вакцину от коронавируса в виде спрея

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Фото: James Gourley / Reuters

Австралийские ученые разработают вакцину от COVID-19 в виде спрея: они уже приступили к первой фазе клинических испытаний препарата. Об этом говорится на сайте Сиднейского университета.

Речь идет о препарате, созданном с использованием ДНК SARS-CoV2: это разработка австралийской компании Technovalia совместно с партнерами из BioNet. Вакцина вводится устройством без иглы, с помощью струйного распылителя. Спрей будет проникать через кожу под высоким давлением, он должен простимулировать ответную реакцию иммунной системы.

В США такой распылитель используют для вакцинации против гриппа.

В первой фазе испытаний поучаствуют 150 добровольцев. Все они получат две дозы вакцины с интервалом в 30 дней.

В России также должны начаться клинические испытания вакцины против COVID-19 и гриппа: препарат будет иметь форму спрея и вводиться через нос. При этом рассматривается возможность приема препарата сублингвально — под язык. Планируется, что вакцину надо будет ставить дважды с интервалом в две недели.

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