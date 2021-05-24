Ученый сообщил о росте смертности при гриппе на фоне коронавируса

Заразившиеся одновременно гриппом и коронавирусом умирали в 2,5 раза чаще пациентов с одной инфекцией. Об этом «Известиям» сообщил директор Научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

«Более тяжелое течение заболевания вполне закономерно», — сказал он.

По его словам, при смешанной инфекции наиболее неблагоприятный прогноз складывается для пенсионеров и людей с сопутствующими болезнями.

Ученый добавил, что факты заражения сразу двумя вирусами в мире регистрировались, но их немного. В России такие случаи не описаны.

Ранее Лиознов говорил, что осенью этого года в стране начнутся клинические испытания комбинированной вакцины от гриппа и COVID-19. Препарат будет производиться в виде спрея для носа либо как сублингвальные капли. Предполагается, что препарат потребуется вводить дважды с интервалом в две недели.