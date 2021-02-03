Создан спрей против коронавируса и обычной простуды

Новый препарат, который активирует иммунную систему дыхательных путей для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2, также может быть эффективен против вируса простуды. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале European Respiratory Journal. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи показали, что назальный спрей INNA-X значительно снижает вирусную нагрузку и подавляет опасное воспаление в органах дыхания. Риновирус является наиболее распространенным респираторным вирусом, основной причиной простуды и ответственен за обострение хронических респираторных заболеваний, таких как астма и хроническая обструктивная болезнь легких. Эффективность препарата показана на клетках дыхательных путей человека.

Ученые изучили влияние INNA-X на клетки органов дыхания пациентов с астмой, которые обладают менее эффективным противовирусным иммунным ответом, и обнаружили, что препарат подходит для использования людьми, находящимися в группах повышенного риска. Спрей поддерживает первую линию защиты против вируса, что затрудняет проникновение инфекции в дыхательные органы.

Специалисты планируют начать тестирование средства с участием людей.